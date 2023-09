Scoppia una coppia di Uomini e Donne: “Lui chiedeva foto dei piedi alle altre”

Nell’ultimo periodo le coppie nate a Uomini e Donne scoppiano tutte. C’è chi si lascia per incomprensioni, chi per la lontananza, chi per corna e chi – come in questo caso – perché sgamato a chiedere foto dei piedi su Instagram alle ragazze.

La storia è stata raccontata ore fa da Deianira Marzano e il fatto che i due diretti interessati non l’abbiano commentata fa presupporre che ci sia molta verità.

I due protagonisti sono Simone Florian e Lilli Pugliese. Si sono conosciuti un paio di anni fa a Uomini e Donne ma si sono fidanzati solo al di fuori della trasmissione, dato che lì ricoprivano entrambi il ruolo di corteggiatori. La loro è sempre stata una storia turbolenta come ricordano su IsaeChia.it:

“A febbraio scoro, infatti, sono iniziati a circolare i primi rumor di una crisi tra loro, culminata poi con la rottura annunciata sui social a distanza di poco tempo. A giugno, però, la coppia a sorpresa aveva rivelato di essere tornata insieme. Una riappacificazione che però è durata solo qualche mese, dal momento che poco fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che la relazione tra i due ex corteggiatori sarebbe giunta al capolinea per un motivo molto curioso. Stando a quanto riportato dalla Marzano, infatti, Simone avrebbe chiesto foto dei piedi in direct ad altre donne”.

Ecco cosa ha scritto Deianira su Instagram: “Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre“. Come già scritto, né Lilli né Simone hanno commentato questa notizia.