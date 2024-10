Scoppia lo scandalo nel Governo

La situazione politica in Italia è contrassegnata dalla protesta silenziosa del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha deciso di disertare le riunioni del Consiglio dei Ministri. Questo comportamento, ormai duraturo, ha sollevato interrogativi sul rapporto conflittuale tra Crosetto e la Premier Giorgia Meloni. I motivi di questa rottura restano poco chiari, ma si sospetta che possano derivare da critiche espresse da Crosetto nei confronti dell’Aise, il servizio di informazione, lo scorso estate.

Giorgia Meloni ha reagito con fermezza alle assenze del ministro, sottolineando che la partecipazione al Cdm è un obbligo per i membri del governo e non un’opzione. Lamenta anche la sua difficoltà a comprendere le ragioni del comportamento di Crosetto, che da parte sua sembra voler mantenere una certa distanza dalla Premier. Malgrado una storia passata di rispetto e stima reciproca, le assenze di Crosetto, che superano le dieci, indicano una crisi personale che potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica italiana, soprattutto in un contesto internazionale segnato da tensioni in Ucraina e in Medio Oriente.

Meloni ha dichiarato che il governo non può fermarsi a causa del malumore di un singolo membro, ma le sue parole trasmettono anche un senso di frustrazione e amarezza. Definendo Crosetto “un fratello”, riflette un legame personale che ora sembra compromesso. Questa situazione è particolarmente preoccupante visto il momento critico che l’Italia e l’Europa stanno attraversando, e la mancanza di coordinamento tra alti funzionari potrebbe complicare le decisioni strategiche necessarie.

In conclusione, il silenzio di Guido Crosetto dal Consiglio dei Ministri è emblematico di una frattura nella leadership del governo italiano, con potenziali conseguenze non solo per il partito di governo, Fratelli d’Italia, ma anche per la stabilità del governo stesso. Il futuro rimane incerto e gli sviluppi del rapporto tra Crosetto e Meloni saranno monitorati attentamente, in quanto potrebbero influenzare le politiche di difesa e le relazioni estere dell’Italia.