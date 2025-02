Scoppia la passione tra Helena e Javier: bacio sotto le lenzuola

Ieri sera, durante una puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha rivelato di provare sentimenti per Helena Prestes, ammettendo che le sue parole non corrispondono ai suoi gesti. “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più”, ha dichiarato, sottolineando che la sua preoccupazione è di essere certo prima di agire. Ha anche confrontato la sua relazione con Helena a quella passata con Shaila, definendole molto diverse.

Dopo la trasmissione, Javier e Helena hanno condiviso momenti intimi in giardino sotto una coperta. La situazione si è evoluta quando sono andati in camera, dove si sono messi nello stesso letto e sono finiti sotto le coperte. I telespettatori hanno notato non solo coccole, ma anche un bacio, portando entusiasmo tra i fan degli “Helevier”. Gli utenti sui social, come TikTok e Twitter, hanno commentato la scena, descrivendo i movimenti di Javier sotto la coperta come affettuosi, con frasi come “alle 5:30 finalmente il bacio” e “il bacio è arrivato, sto morendo”.

Le reazioni sui social sono state di gioia evidenti, con i fan che esprimevano entusiasmo per il nuovo sviluppo della loro relazione e celebravano il momento. Alcuni addirittura hanno parlato di una nuova dinamica sbloccata, dando l’opportunità ad Alfonso di festeggiare. L’interesse per la coppia è cresciuto, rendendo chiaro che il bacio sotto le coperte potrebbe non essere stato il primo di una serie di momenti romantici tra Javier e Helena.