Gossip

Da stranotizie
Scoppia il gossip su Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino in Italia

Il settimanale Diva e Donna ha lanciato un pettegolezzo che potrebbe far parlare a lungo, coinvolgendo due nomi molto chiacchierati: Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Rocío Muñoz Morales è da poco separata dal marito Raoul Bova, mentre Stefano De Martino è da poco single dopo la rottura con Caroline Tronelli. I nomi dei due conduttori sono stati associati in passato, come riporta il Corriere della Sera, che cita Diva e Donna, a marzo, quando la “coppia” era stata segnalata da Gabriele Parpiglia. Tuttavia, è stato anche riportato che il nome di Morales è stato associato a quello dell’imprenditore Vittorio Chini.

