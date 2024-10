Scoppia il Controversia: La Dichiarazione di Luciana Littizzetto

Il talent show “Tu Sì Que Vales”, andato in onda sabato 12 ottobre su Mediaset, ha sollevato un notevole scandalo per la scelta di mostrare il corpo nudo di uno dei concorrenti, dipinto come una statua classica, senza alcuna censura. La performance degli HFA, un gruppo di artisti, ha attratto l’attenzione per il loro show ambientato in un finto museo, dove i performer interpretavano statue, ma rivelandosi in realtà persone nude dipinte. La situazione ha suscitato diverse reazioni, anche tra i giudici della trasmissione, che non hanno cercato di nascondere la nudità dei partecipanti.

Durante la puntata, le battute di Luciana Littizzetto non sono riuscite a placare le polemiche, anzi, hanno accentuato l’imbarazzo. La comica ha infatti esclamato “Anche con il pisello vero”, mentre Gerry Scotti ha ironicamente chiesto a Rudy Zerbi di intervenire. Tali commenti hanno alimentato una discussione animata sia in studio che sui social media.

Il fatto che non ci sia stata censura ha contribuito a un alto share della trasmissione, superando il 27%. Tuttavia, molti utenti sui social si sono espressi con critiche, segnalandone l’incoerenza, soprattutto considerando che Mediaset ha scelto di censurare situazioni simili in altri programmi, come “Grande Fratello”. Alcuni utenti hanno anche evidenziato un certo imbarazzo, chiedendo di essere avvisati in anticipo sulla presenza di contenuti di nudità.

D’altra parte, alcune persone hanno difeso la scelta di Mediaset. Il giornalista Andrea Conti ha fatto notare che essendo una riproduzione di una statua, non ci sarebbe motivo di censurare il corpo nudo, mentre il giornalista Massimo Falcioni ha criticato la scelta di mandare in onda una situazione simile in prima serata, evidenziando l’ipocrisia della censura in altri contesti dello stesso canale.

Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla censura dei corpi nudi in televisione, mettendo in luce le differenze di trattamento a seconda del programma e della tipologia di contenuto mostrato. La reazione del pubblico è stata prevalentemente di sorpresa e controversa, ma ha senza dubbio garantito visibilità al programma.