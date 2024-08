Scoperto un parente del T-Rex con un sopracciglio strano

Si è scoperto un parente del T-Rex in Asia centrale, il primo dinosauro mai rinvenuto nella regione. Uno studio pubblicato sulla rivista Zoological Journal of the Linnean Society introduce al pubblico un teropode bizzarro che si aggirava nella parte che oggi è la Repubblica del Kirghizistan circa 165 milioni di anni fa.

L’Alpkarakush kyrgyzicus, prende il nome da un grande uccello mitologico e dalla Repubblica del Kirghizistan dove è stato trovato. La particolarità è che è il primo dinosauro teropode trovato in Kirghizistan e il primo dinosauro carnivoro del Giurassico mai scoperto tra l’Europa centrale e l’Asia orientale. Due record da non sottovalutare!

Venendo al ritrovamento, è importante sottolineare che i resti sono stati scoperti nel 2006 nella Formazione Balabansai, che risale al Giurassico medio. Nel corso degli ultimi 17 anni, i paleontologi hanno continuato a dissotterrare ossa del cranio, vertebre e alcune parti degli arti anteriori.

Secondo gli autori, l’Alpkarakush, visibile al seguente link, era lungo circa 7-8 metri e aveva una peculiarità che lo distingue dagli altri grandi predatori. Possedeva infatti un grande “sopracciglio” che sporgeva dal cranio nella parte posteriore dell’orbita oculare. Tutto ciò lo rende simile al dinosauro cinese occidentale Sinraptor. Ma le sorprese non finiscono qui.

Sono stati trovati i resti anche di un secondo esemplare leggermente più piccolo, che con ogni probabilità sarà un esemplare più giovane, considerando anche che il primo di cui vi abbiamo parlato ha un’età stimata di circa 17 anni.

Inoltre, proprio il fatto che siano stati trovati insieme, risulta fondamentale nella comprensione della vita sociale della specie: “Questa associazione suggerisce che i giovani di Alpkarakush viaggiassero insieme agli adulti almeno fino a uno stadio subadulto precoce”, affermano gli autori dello studio.

Gli esperti collocano Alpkarakush nei Metriacanthosauridae, ovvero una famiglia di dinosauri teropodi allosauroidi vissuti dal Giurassico medio al Cretaceo inferiore. È dunque possibile che i metriacanthosauridi abbiano avuto origine nel sud-est asiatico, per poi migrare in un secondo momento verso altri continenti.

Dopo aver visto da vicino il dinosauro del secolo, le parole di uno degli autori della ricerca, il professor Oliver Rauhut, della Bavarian Collection of Paleontology and Geology di Monaco, risultano decisamente galvanizzanti:”Questa scoperta colma un’enorme lacuna nella nostra conoscenza dei teropodi giurassici. Ci porta a nuove fondamentali intuizioni sull’evoluzione di questi animali”, ha affermato.