Scoperto in archivio, miracolosamente, il discorso olimpico di Winston Churchill

Winston Churchill è ricordato principalmente come uno dei più grandi leader del XX secolo, celebre per la sua tenacia durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, un recente ritrovamento ha rivelato un lato meno conosciuto di Churchill: il suo impegno nel mondo dello sport.

Nel 1923, Churchill pronunciò un discorso appassionato a sostegno di una campagna di raccolta fondi per consentire agli atleti britannici di partecipare alle Olimpiadi di Parigi non solo in base alle loro possibilità economiche, ma anche, e soprattutto, in base al loro merito sportivo. Questo discorso, scoperto di recente negli archivi del Churchill Archive Centre all’Università di Cambridge, ci offre uno sguardo nuovo e sorprendente sul futuro primo ministro britannico, che allora si trovava fuori dal Parlamento dopo aver perso il seggio di Dundee nel 1922.

Nella sua arringa, Churchill sottolineò l’importanza di garantire che gli atleti britannici potessero competere su un piano di parità con gli altri paesi, indipendentemente dalle loro origini sociali ed economiche. Il suo messaggio era chiaro: il talento e il merito dovevano essere i criteri di selezione, non la capacità di autofinanziarsi. In un momento storico in cui il Regno Unito stava ancora cercando di riprendersi dalle devastazioni della Prima Guerra Mondiale, Churchill riconobbe l’importanza dello sport come forza unificante e come strumento di rivalsa per una nazione ferita.

Questo discorso, che non è incluso nelle raccolte ufficiali delle orazioni di Churchill, è notevole non solo per il suo contenuto, ma anche per il contesto in cui venne pronunciato. Churchill, pur essendo già una figura politica di rilievo, era temporaneamente lontano dal Parlamento, ma il suo impegno per il benessere e la rappresentanza equa della nazione non venne meno. Anzi, questa scoperta rafforza l’immagine di un uomo che, pur con la mente sempre rivolta ai grandi temi della politica internazionale, non trascurava gli aspetti più concreti della vita sociale e culturale del suo paese.

La rilevanza delle parole di Churchill risuona ancora oggi, in un’epoca in cui le questioni legate all’accesso equo allo sport e alla necessità di finanziamenti adeguati per gli atleti sono temi di attualità.

Il pensiero di Churchill in merito alla necessità di affrontare le sfide con coraggio e onore può essere paragonato a una delle sue frasi celebri, in cui affermava che talvolta è inevitabile scegliere tra disonore e guerra.

A questi link, potrete visualizzare la prima e la seconda parte del discorso trovato in archivio.