Scoperto il Sequestro di oltre 500 kg di Droga!

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Barletta per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si è svolta nei pressi del cavalcavia di via Imbriani, dove il sospetto è stato trovato in possesso di un borsone contenente 4,2 chili di marijuana.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT avevano osservato per giorni un’attività sospetta nella zona, notando un individuo già noto per precedenti legati alla droga. Dopo averlo visto salire su uno scooter, hanno deciso di intervenire.

Durante l’arresto, è stata trovata una chiave che ha portato gli investigatori di Andria a un appartamento utilizzato come deposito di droga. All’interno sono stati rinvenuti ulteriori 2,5 chili di marijuana, attrezzature per la termosaldatura e una bilancia per il confezionamento.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato, che è considerato innocente fino a prova contraria.

