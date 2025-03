Scoperto con 40 mila euro in contante e cocaina

Il 28 febbraio, la Squadra Mobile di Belluno ha arrestato un cittadino italiano, nato nel 1963, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato nei pressi della sua abitazione nell’ambito di un’operazione di prevenzione e repressione dei crimini legati agli stupefacenti.

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno trovato presso di lui del materiale per il confezionamento e circa 9.000 euro in contante. Una perquisizione più approfondita all’interno della sua abitazione ha portato al rinvenimento di 30 grammi di cocaina, oltre a circa 34.000 euro in contante, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento, occultati in vari punti dell’immobile.

In seguito a questi ritrovamenti, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra in una strategia più ampia della Polizia di Stato per contrastare i reati legati alla droga nella zona. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale di Belluno.