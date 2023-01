Scoperti più di mille Pokémon, ne arrivano di nuovi

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato la scoperta di oltre mille Pokémon nella serie presentando Gholdengo. Questo nuovo Pokémon è l’evoluzione di Gimmighoul (Forma Ambulante o Forma Scrigno) in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sono stati inoltre condivisi altri dettagli su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, disponibili in esclusiva su console Nintendo Switch. Gimmighoul si evolve in Gholdengo quando sale di livello dopo che il suo Allenatore o Allenatrice ha raccolto 999 Monete di Gimmighoul.

A quanto pare, Gholdengo è un Pokémon vivace e allegro il cui corpo è formato da mille monete. Si muove controllando queste monete e le usa anche come armi nelle lotte. Le monete sono ammassate in modo compatto, rendendo il Pokémon molto robusto. Gholdengo può attaccare lanciandone da qualsiasi parte del suo corpo. Inoltre, nuovi Pokémon compaiono nella regione vicino alla voragine di Paldea. A fine febbraio, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento che migliorerà la stabilità del gioco e correggerà alcuni bug.