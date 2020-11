Coronavirus, corsa al vaccino: tutto quello che c’è da sapere sul Pfizer-Biontech



NON TUTTI hanno la stessa probabilità di ammalarsi di. E non tutti i malati corrono gli stessi rischi: anziani e persone con patologie croniche, lo sappiamo da tempo ormai, rappresentano la stragrande maggioranza delle vittime di questa maledetta pandemia. Non è tutto però, perché esistono alcuniche possono influenzare la nostra capacità di combattere l’infezione, e le nostre chance di sopravvivenza. E uno studio della Rete Trapianti italiana ne ha appena messi in luce ben due: il gruppo sanguigno, e una variante genica del principale sistema che regola la risposta immune nell’uomo, il cosiddetto sistema di istocompatibilità HLA, che codifica per la produzione di alcune particolari proteine, chiamate antigeni HLA, responsabili del funzionamento del nostro sistema immunitario e della risposta di rigetto al trapianto, ma anche del riconoscimento e della risposta agli agenti infettivi, come virus o batteri.

Lo studio

La ricerca, pubblicata sulla rivista Transplantation, ha incrociato i dati del sistema informativo trapianti (SIT), che raccoglie le informazioni genetiche necessarie per individuare la compatibilità tra donatori e riceventi, con i dati della sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità. “Nei nostri database custodiamo i dati genetici di oltre 70mila persone, tra donatori, pazienti in attesa di trapianto e pazienti trapiantati, raccolti di routine per garantire la corretta assegnazione degli organi”, spiega Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti. “Abbiamo pensato di utilizzarli per valutare se alcuni di questi fattori immunogenetici rappresentino un rischio nei confronti di Covid 19, come suggerito da alcune ricerche pubblicate negli scorsi mesi. Ed effettivamente, il nostro studio ha rivelato che il tipo gruppo sanguigno AB0 e una particolare variante HLA potrebbero influenzare il rischio di contrarre la malattia, e di avere una prognosi infausta”.

Il gruppo sanguigno

Riguardo al gruppo sanguigno, come emerso anche negli scorsi mesi, i soggetti di gruppo A sembrano avere una probabilità lievemente maggiore di ammalarsi, mentre le persone con gruppo 0 sarebbero più resistenti all’infezione. Parlando invece degli antigeni HLA, i risultati dello studio hanno evidenziato per la prima volta che la presenza della variante HLA-DRB1*08 nei soggetti analizzati è più frequentemente associata sia ai casi di positività, con un’incidenza all’incirca doppia, e anche al rischio di decesso per Covid-19, con una probabilità tre volte maggiore rispetto alla popolazione nella quale questa variante non è presente.

Nel 6% della popolazione

Questa variante genica inoltre ha una caratteristica interessante: è presente circa nel 6 percento della popolazione italiana, ma con una prevalenza maggiore al Nord (9%) rispetto al Sud (3%), e potrebbe quindi spiegare, almeno in parte, gli effetti più gravi dell’epidemia visti fino ad oggi nelle regioni settentrionali. Se confermati con studi più ampi, questi risultati potrebbero rivelarsi importanti non solo per indirizzare le scelte nella gestione clinica dei pazienti più a rischio, ma anche come fattori con cui orientare le campagne di vaccinazione (ovviamente quando il vaccino anti Covid sarà finalmente disponibile), per dare la precedenza alle popolazioni più suscettibili.



Più rischi per i pazienti trapiantati

Lo studio, infine, ha rivelato che i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto hanno un rischio circa quattro volte maggiore di infezione con Sars-Cov-2. “Si tratta di un risultato atteso, perché questi pazienti sono sottoposti a terapie immunosoppressive e visitano di frequente le strutture ospedaliere – conclude Cardillo – il dato importante, in questo contesto, è che il rischio sembra comunque maggiore per i pazienti in attesa di trapianto rispetto a chi lo ha già ricevuto. Un risultato che ci ha incoraggiato a proseguire con le normali attività dei centri di trapianto, adottando misure di sicurezza per i pazienti. Rispetto al calo dell’attività di donazione e trapianto, osservato nei mesi di picco della prima onda della pandemia, in questa seconda ondata, per ora, siamo riusciti a mantenere un volume di prestazioni in linea con quello degli ultimi mesi, grazie anche all’attenzione ed alle misure che le Regioni e gli ospedali hanno dedicato al mantenimento di questa attività, nonostante le difficoltà organizzative legate alla gestione della pandemia da Covid-19.

Il Centro Nazionale Trapianti, insieme al Ministero della Salute, effettua un costante monitoraggio delle attività della rete trapiantologica, ed una puntuale revisione delle situazioni più critiche, al fine di fornire tutto il supporto necessario affinché i trapianti, livello essenziale di assistenza per tanti pazienti che aspettano un organo, possano proseguire in sicurezza anche nei mesi della pandemia.