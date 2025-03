Scoperti Allacci Abusivi: Sei Arresti

Sei persone sono state arrestate per furto aggravato di energia elettrica nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria. L’operazione è stata realizzata nell’ambito del piano nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”.

L’operazione, condotta da diversi corpi delle forze dell’ordine tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha rivelato diversi allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. I tecnici della società fornitrice di energia, E.N.E.L., hanno evidenziato la pericolosità delle manomissioni, che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità delle persone. Durante le ispezioni, sono stati controllati 14 alloggi E.R.P. e 69 individui. Di questi, due sono stati denunciati per occupazione abusiva di alloggi popolari, quattro per furto d’acqua e uno per furto di energia elettrica.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni con ulteriori verifiche e interventi mirati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nel quartiere. Le forze dell’ordine hanno manifestato la volontà di proseguire tali operazioni per contrastare attività illecite, in un contesto dove l’attenzione su pratiche illegali come il furto di energia è massima. L’operazione rappresenta un passo significativo per combattere la criminalità organizzata e ripristinare la sicurezza nella comunità.

In sintesi, l’operazione ha portato a significative scoperte di furti di energia elettrica, e le autorità locali si sono impegnate a non abbassare la guardia, continuando a monitorare e verificare le situazioni di illegalità nella zona di Arghillà.