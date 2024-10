Scoperti 5 membri di Hezbollah con passaporto italiano

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la revoca della cittadinanza italiana a cinque hezbollah che avevano ottenuto passaporto italiano, sottolineando la serietà di essere cittadini italiani. Durante la Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia a Perugia, Tajani ha ribadito che la proposta relativa allo Ius Italiae si basa sul principio di un’autentica volontà di identificarsi come italiani, affermando che “tante persone non vogliono essere italiane”.

Riferendosi alla situazione in Medio Oriente, Tajani ha evidenziato la pericolosità di Hamas, affermando che non si deve mai sottovalutare questa organizzazione terroristica, che è ritenuta responsabile delle attuali tensioni. Ha notato che senza l’attacco del 7 ottobre, la situazione sarebbe stata probabilmente diversa e ha suggerito che Hamas cercava di impedire un accordo tra Israele e l’Arabia Saudita, motivando così la strage del 7 ottobre.

Tajani ha riconosciuto che, sebbene la reazione di Israele sia andata oltre il giusto, non si deve dimenticare la grande responsabilità di Hamas. Ha citato un articolo del Washington Post, evidenziando l’importanza di essere fermi nel combattere questa organizzazione terroristica anche in Palestina. Secondo Tajani, il futuro della Palestina non deve essere gestito da Hamas, ma deve essere sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), che ha dimostrato maggiore attenzione agli interessi del proprio popolo.

Il ministro ha espresso l’intenzione di lavorare per un futuro stato di Palestina che rispetti Israele e venga riconosciuto da esso. Ha sottolineato l’impegno dell’Italia in un’azione diplomatica attiva, mantenendo contatti con le ambasciate in Tel Aviv, Teheran, Beirut e il consolato a Gerusalemme. Tajani ha concluso auspicando di visitare questi territori non appena possibile, sottolineando l’importanza dell’impegno diplomatico italiano nella regione.