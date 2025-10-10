Scoperte sorprendenti sulle relazioni pesci-anemone in mare

È stata fatta una scoperta interessante riguardo al rapporto tra pesci e anemoni di mare. Le ricerche suggeriscono che i pesci possano utilizzare gli anemoni come strumento di difesa, mentre gli anemoni potrebbero avvalersi dei pesci per essere trasportati.

Attraverso una fotografia subacquea notturna, uno studio pubblicato nel Journal of Fish Sciences ha catturato incontri rari tra queste creature, evidenziando possibili benefici reciproci. Gabriel Afonso, autore principale e dottorando presso la William & Mary, ha sottolineato che la fotografia subacquea notturna ha reso possibile questa ricerca.

Rich Collins, uno dei subacquei coinvolti, ha osservato interazioni sorprendenti tra piccoli organismi durante le sue immersioni. Alcuni pesci larvali o giovanili, ad esempio, sembrano utilizzare specie di invertebrati per difendersi. Collins ha notato che questi pesci portano in bocca organismi tossici come le meduse, per allontanare i predatori.

Sebbene il pungiglione di un anemone larvale non sia letale, Afonso ritiene che renda il pesce poco appetibile. Le immagini mostrano vari tipi di pesci, come filefish e pomfrets, che trasportano larve di anemoni, suggerendo una possibile strategia di protezione.

Il comportamento dei pesci adulti che si aggrappano ai coralli è ben noto, ma l’uso difensivo degli anemoni da parte dei pesci giovani è ancora poco compreso. Afonso osserva che questa potrebbe rappresentare una nuova forma di mutualismo, dove entrambi gli organismi traggono vantaggio da questa interazione.

L’obiettivo di Afonso è rendere visibile un mondo ancora poco esplorato grazie alla fotografia subacquea notturna e stimolare la curiosità sulle relazioni tra pesci e invertebrati.