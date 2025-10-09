Scoperte scientifiche illuminano l’America nel progresso.

Neil deGrasse Tyson festeggia oggi il suo 67° compleanno. Originario di New York, è diventato un importante divulgatore scientifico, noto per il suo ruolo di direttore del Planetario Hayden e come conduttore dello speciale televisivo “Cosmos: a Spacetime Odyssey”. Tra il 1995 e il 2005, scrisse per la rivista “Natural History”, con alcuni articoli pubblicati nei suoi libri, tra cui “Death by Black Hole” e “Astrophysics for People in a Hurry”, il secondo dei quali ha raggiunto il primo posto nella lista dei bestseller del New York Times.

L’educazione di Tyson alle università di Columbia e Harvard e la sua passione per l’astronomia lo portarono a conoscere Carl Sagan, un’icona della comunicazione scientifica che influenzò profondamente il suo percorso. Tyson, oltre a lavorare con National Geographic e History Channel, conduce dal 2009 il programma radiofonico “Star Talk”.

Oggi si celebra anche la Giornata della Repubblica in Portogallo, che segna il rovesciamento della monarchia, e l’anniversario della prima riunione di Narcotics Anonymous, un luogo di supporto per ex tossicodipendenti. Altri eventi storici includono il lancio di “Love Me Do” dei Beatles, la prima trasmissione di “Monty Python’s Flying Circus”, e il debutto di Barbara Walters come prima donna a condurre un notiziario negli Stati Uniti.

Inoltre, 19 anni fa Jon Bon Jovi ha lanciato una fondazione per combattere la povertà, creando ristoranti dove i clienti possono pagare ciò che possono. Questi posti hanno servito centinaia di migliaia di pasti, offrendo ingredienti provenienti da fonti locali e dignità a chi ne ha bisogno. La fondazione ha anche sostenuto l’alloggio accessibile per migliaia di persone, tra cui veterani e giovani.