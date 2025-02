Scoperte cellule nel cervello che impartiscono l’ordine di smettere di mangiare

Gli scienziati della Columbia University hanno identificato neuroni specializzati nel cervello dei topi che regolano la sazietà, indicando quando è il momento di fermarsi durante un pasto. Questi neuroni, localizzati nel tronco encefalico, integrano informazioni da diverse fonti, come la percezione del cibo in bocca e la sensazione di pienezza nell’intestino, differenziandosi da altri neuroni legati alla regolazione dell’appetito.

Alex Nectow e Srikanta Chowdhury, i ricercatori coinvolti, hanno sviluppato tecniche per analizzare la composizione molecolare e la localizzazione di queste cellule. Durante l’analisi di una regione del tronco encefalico responsabile dell’elaborazione di segnali complessi, hanno scoperto cellule precedentemente non identificate, simili ad altri neuroni che regolano l’appetito. Attivando e disattivando questi neuroni con la luce, hanno osservato che i topi consumavano pasti più piccoli e smettevano di mangiare più rapidamente in base all’intensità dell’attivazione. Questi neuroni non solo segnalano un’interruzione immediata, ma rallentano anche gradualmente il processo di alimentazione.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che un ormone che aumenta l’appetito silenziava questi neuroni, mentre un agonista del Glp-1, un farmaco per l’obesità e il diabete, li attivava. Questo suggerisce che i neuroni possono rilevare vari segnali, tra cui l’odore, la vista del cibo e gli ormoni intestinali, per determinare quando il corpo ha avuto abbastanza cibo. Anche se queste cellule sono state studiate nei topi, la loro posizione nel tronco encefalico fa ipotizzare che potrebbero essere presenti anche negli esseri umani.