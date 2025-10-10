Scoperta una rete di furti di smartphone a Londra

Un recente caso di furto di un telefono cellulare a Londra ha rivelato un’operazione di crimine organizzato più vasta del previsto. Le indagini sono iniziate quando una donna ha segnalato il furto del proprio smartphone, utilizzando l’app “Trova il mio iPhone” per fornire la posizione esatta del dispositivo. Questo ha portato gli investigatori a un magazzino vicino all’aeroporto di Heathrow, dove sono stati trovati oltre 800 telefoni rubati.

La polizia ha spiegato che circa il 40% dei telefoni e dispositivi rubati a Londra veniva inviato all’estero dalla stessa rete di ladri. Nel corso di un’operazione, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di nascondere beni di provenienza illecita e di cospirare per ricevere oggetti rubati. All’interno della loro auto sono state trovate oltre una dozzina di telefoni, alcuni dei quali erano avvolti in alluminio per eludere il sistema di localizzazione.

Le indagini hanno portato a diverse perquisizioni presso le abitazioni collegate ai sospetti, risultando in ulteriori arresti e nel recupero di altri dispositivi. Gli agenti hanno scoperto che i ladri di strada ricevevano somme significative per i furti, mentre i telefoni rubati potevano essere venduti a prezzi elevati in altre nazioni, dove la loro connettività è vista come preziosa per eludere la censura.

Questa storia dimostra come un singolo furto possa innescare un’indagine approfondita, rivelando reti criminali più ampie e contribuendo alla lotta contro il crimine a Londra.