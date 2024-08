Scoperta una colonia, la prima nella storia

Malta è stata recentemente teatro di una preoccupante scoperta: una colonia di api nane rosse (Apis florea), specie invasiva originaria dell’Asia, è stata individuata per la prima volta in Europa. Questa notizia desta grande preoccupazione tra gli apicoltori locali, che temono l’impatto potenzialmente devastante sulle popolazioni native.

Questo animale si aggiunge alla già nutrita lista di specie dannose per l’ecosistema, soprattutto in Europa dove rischia di decimare la popolazione di altre specie funzionali. La colonia, composta da oltre 2.000 api adulte, è stata prontamente rimossa e distrutta dopo l’identificazione tramite test del DNA. Tuttavia, i ricercatori sospettano che un gruppo possa essersi già allontanato dall’alveare per fondare una nuova colonia.

La vicinanza del ritrovamento al porto franco di Birżebbuġa suggerisce che le api possano essere giunte a Malta attraverso un’imbarcazione commerciale.

Questa ape rossa nana (qui la foto) rappresenta una seria minaccia per gli impollinatori autoctoni europei, già in declino. Queste api potrebbero competere per il polline e il nettare, oltre a essere potenziali portatrici di malattie alle quali le api europee potrebbero non essere resistenti. Gli inverni miti di Malta e di altri paesi del sud Europa sembrano favorire la sopravvivenza di questa specie invasiva, già presente in Israele.

L’arrivo dell’ape nana rossa nel continente europeo potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l’ecosistema locale. La professoressa Juliana Rangel della Texas A&M University sottolinea come l’aumento delle temperature dovuto alla crisi climatica stia favorendo la diffusione di specie in territori precedentemente non occupati.

La diffusione di Apis florea in altre località potrebbe essere questione di pochi anni, considerando la vicinanza delle numerose isole del Mediterraneo e delle terre continentali.