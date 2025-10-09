Scoperta storica in Scozia: il castello dimenticato di Finlaggan

Scoperte archeologiche recenti mettono in luce un’importante parte della storia scozzese, rivelando un castello medievale sull’isola di Islay. Per quasi tre secoli, le isole occidentali della Scozia furono governate da uomini che si ritenevano re alla pari dei sovrani di Edimburgo e Londra.

Il libro del Dr. David Caldwell, che è un esperto riconosciuto, svela che il centro di potere era situato nell’area di Finlaggan, su due isole nel Loch Finlaggan. Qui, i signori delle isole esercitarono il loro dominio, szczególnie tra il 1300 e il 1500, confrontandosi a livello politico con le dinastie inglesi e scozzesi.

Le evidenze archeologiche hanno rivelato la presenza di un complesso palaziale sulle isole, con strutture che risalgono a epoche diverse, inclusi i periodi preistorici e vichinghi. Caldwell ha scoperto un castello appartenente ai re delle isole del XII e XIII secolo, predecessori dei MacDonald. La struttura principale era una torre di pietra, circondata da cucine, una cappella, abitazioni, laboratori e una sala grande per i banchetti.

Ci sono indicazioni che il castello fu distrutto a causa della sua instabilità o per l’azione nemica, prima che venisse costruito il palazzo di Finlaggan nel XIV secolo, quando il dominio passò al Clan Donald. Oggi, circa 4.000 famiglie americane possono rintracciare la propria genealogia fino ai membri di questo clan.

Gli studiosi sperano che queste scoperte forniscano una base importante per la comprensione storica di questo sito significativo.