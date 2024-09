Scoperta sorprendente: la connessione mentale è unica

L’atto di guardare negli occhi un cane può avere significati diversi a seconda del contesto. Mentre per i felini un contatto visivo prolungato può essere percepito come una minaccia o una sfida, la situazione è più complessa con i cani. Uno studio ha esaminato le dinamiche di questo gesto e come viene interpretato dagli animali.

In generale, non è consigliabile guardare negli occhi un cane sconosciuto, poiché questo potrebbe percepirlo come un gesto di sfida o di aggressività. I cani, infatti, possono interpretare un contatto visivo prolungato come una minaccia, e ciò può indurli a reagire in modo aggressivo per difendersi. Anche i cani familiari a volte possono sentirsi infastiditi da uno sguardo fisso del loro proprietario, a seconda delle circostanze.

D’altra parte, quando i padroni guardano i propri cani negli occhi, spesso si crea un forte legame emotivo. Un recente studio, pubblicato nella rivista “Advanced Science”, ha dimostrato che questa interazione genera una connessione cerebrale profonda tra uomo e cane. Quando il padrone guarda negli occhi il proprio cane, quest’ultimo può manifestare emozioni intense, come lacrime di gioia, il che indica un alto livello di affetto e intesa.

Il campione di ricerca ha incluso diversi Beagle, che sono stati messi in contatto con umani sconosciuti. Si è notato che l’attività neuronale tra cani e persone aumenta man mano che trascorrono più tempo insieme, creando così legami speciali. Tuttavia, è interessante osservare che i cani con disturbi simili a quelli dell’autismo umano mostrano una connessione cerebrale ridotta, indicando una minore capacità di attenzione verso l’umano.

In un esperimento, ad alcuni cani è stata somministrata LSD, che ha migliorato temporaneamente la loro interconnessione cerebrale. Gli studiosi hanno sottolineato l’importanza di esplorare sostanze non allucinogene che potrebbero avere effetti simili per i cani che presentano difficoltà relazionali.

In conclusione, mentre guardare negli occhi un cane può rafforzare il legame tra il cane e il proprio padrone, è fondamentale prestare attenzione alla situazione e al cane stesso per evitare malintesi e reazioni aggressive.