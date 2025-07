Scoperta orribile a Torino: 40 animali salvati da maltrattamenti

Un recente intervento delle autorità ha portato alla liberazione di numerosi animali in difficoltà a Torino. Gli agenti del nucleo CITES dei carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno scoperto circa 40 pappagalli, due tartarughe d’acqua, un drago barbuto, un cane e un gatto rinchiusi in un appartamento in condizioni critiche.

Le segnalazioni di residenti del condominio avevano destato l’attenzione delle forze dell’ordine. Da tempo, i condomini segnalavano odori sgradevoli, la presenza di insetti e il timore di possibili malattie derivanti dalla situazione di degrado. L’indagine ha rivelato che gli animali erano stati abbandonati e tenuti al buio, privi di cibo e acqua, circondati da sporcizia e rifiuti.

Alcuni degli animali erano costretti a vivere in gabbie di dimensioni inadeguate, mentre altri vagavano liberamente nelle stanze, tutti esposti a un caldo insopportabile. La proprietaria dell’appartamento aveva scelto di tenere le finestre chiuse per ridurre i rumori e i cattivi odori emessi dagli animali, ma questo ha avuto conseguenze devastanti per la loro salute e benessere.

Gli animali sono stati trasferiti al servizio veterinario dell’ASL di Torino e poi collocati in strutture ritenute idonee. La proprietaria è ora indagata per maltrattamento di animali, e sono state avviate le procedure per la sanificazione dell’immobile.