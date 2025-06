Scoperta Neat1: Nuove Speranze per Combattere l’Emicrania

Uno studio dell’Università di Liverpool, pubblicato su The Journal of Headache and Pain, ha identificato la molecola Neat1 (Nuclear Enriched Abundant Transcript 1) come un fattore chiave nella fotofobia, un sintomo debilitante dell’emicrania. Neat1 si trova nel ganglio trigeminale, un’area del sistema nervoso collegata al dolore emicranico.

Nei modelli murini, è stato osservato che l’esposizione a sostanze chimiche simili all’emicrania aumentava l’attività di Neat1, correlata all’insorgenza della fotofobia. Apparentemente, alti livelli di Neat1 rendono le cellule nervose più reattive alla luce. Riducendo sperimentalmente Neat1, i topi mostrano meno sensibilità alla luce, suggerendo che questa molecola modula la sensibilità al dolore.

L’emicrania è una patologia neurologica cronica con attacchi di cefalea ricorrenti, spesso accompagnati da nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. Colpisce circa il 12% della popolazione, con una prevalenza maggiore nelle donne. Le cause includono alterazioni nei segnali nervosi, infiammazione e fattori genetici, con attacchi scatenati da stress, variazioni ormonali e stimoli ambientali.

Il trattamento si suddivide in terapie per gli attacchi acuti e strategie preventive. Per il dolore acuto si usano triptani, antiemetici e, occasionalmente, ergotamina. La terapia preventiva è indicata per chi soffre di emicrania frequente e include beta-bloccanti, antidepressivi e inibitori del CGRP, un gruppo di anticorpi monoclonali.

La scoperta di Neat1 apre nuove prospettive terapeutiche, consentendo lo sviluppo di farmaci mirati per gestire la fotofobia e potenzialmente altri sintomi emicranici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net