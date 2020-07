Certo, parliamo ancora di topi, e c’è chi storce il muso visto che non è detto che la stessa cosa si replicherà nell’uomo, e che funzioni allo stesso modo. Però, certamente, è una notizia importante, quella pubblicata su Nature Neuroscience. E la notizia è che scienziati del Centro di scienze sanitarie dell’università del Texas, a San Antonio, hanno scoperto una classe specifica di proteie che protegge le sinapsi, le strutture grazie alle quali gli impulsi elettrici possono passare da un neurone all’altro.

Secondo i ricercatori questo risultato, per ora notato appunto solo sulle cavie, potrebbe avere implicazioni per la cura del morbo di Alzheimer e della schizofrenia. Infatti, se questo approccio dovesse poi essere confermato anche in altre fasi della ricerca, accrescere il numero di queste proteine protettive potrebbe portare alla nascita di una nuova terapia in grado di gestire queste patologie. Nell’Alzheimer, la perdita di sinapsi porta a problemi di memoria e ad altri sintomi clinici. Nella schizofrenia, invece, le perdite di sinapsi durante lo sviluppo predispongono le persone a una serie di altri disturbi.

“Le proteine del sistema del complemento sono depositate sulle sinapsi – spiega Gek-Ming Sia, autore senior dello studio – durante la fase dello sviluppo agiscono come segnali che invitano le cellule immunitarie (chiamate macrofagi) a venire a mangiare le sinapsi in eccesso. Abbiamo scoperto proteine che inibiscono questa funzione ed agiscono essenzialmente come segnali in grado di dire “‘non mangiarmi”, per proteggere le sinapsi dall’eliminazione. Proprio durante la fase dello sviluppo, le sinapsi vengono prodotte in eccesso. Tra i 12 e i 16 anni ce n’è il maggior numero e da allora e fino a circa i 20 anni, c’è una loro eliminazione netta. Negli adulti, i numeri delle sinapsi sono stabili: la loro eliminazione e la loro formazione si bilanciano. Ma in alcune malattie neurologiche, invece, il cervello è in qualche modo ferito e inizia a produrre in eccesso quelle proteine che causano un’eccessiva perdita di sinapsi. “Ciò si verifica in particolare nella malattia di Alzheimer”, per la quale questa scoperta potrebbe rappresentare uno dei tanti pezzetti di un puzzle complicato che la scienza sta cercando di ricomporre.