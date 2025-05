Scoperta la figlia segreta di Freddie Mercury: ecco la verità

Freddie Mercury, iconico frontman dei Queen, avrebbe avuto una figlia segreta, rivelata in un nuovo libro sulla sua vita. La donna, attualmente 48enne e conosciuta solo con l’iniziale “B.”, ha contattato la biografa Lesley-Ann Jones, la quale ha confermato l’autenticità della sua identità. La notizia è stata anticipata dal Daily Mail, che ha fornito “in esclusiva mondiale” dettagli su questa scoperta.

Secondo il libro Love Freddie, pubblicato nel Regno Unito, la donna sarebbe nata nel 1976 da una relazione di Mercury con la moglie di un suo caro amico. Nonostante le circostanze peculiari della sua nascita, la madre, di fede cattolica, decise di non abortire e di affidare la figlia a sé stessa e al suo compagno, mantenendo però Mercury un contatto costante.

La figlia segreta ha dichiarato di aver sempre saputo di essere la progenie della rockstar e di aver avuto un “rapporto molto stretto e amorevole” con lui negli ultimi quindici anni della sua vita, sostenendo di essere stata sempre amata e protetta. La biografa, in contatto con lei dal 2021, ha aggiunto che solo pochi, tra cui la famiglia di Mercury e Mary Austin, erano a conoscenza dell’esistenza della giovane.

Oltre a lavorare nel settore della sanità in Europa, la donna è anche madre, suggerendo che Mercury avrebbe un nipote. A sostegno delle sue affermazioni, sostiene di aver ricevuto in eredità 17 volumi dei diari di Mercury, affermando: “È il momento di far parlare anche Freddie”.

Fonte: www.virgilio.it