Scoperta in Spagna: sandali antichi nel nido di un avvoltoio

Un gruppo di ricercatori spagnoli ha fatto una scoperta affascinante all’interno di un nido di avvoltoi barbuti: diverse sandali di paglia, risalenti a secoli fa. Non sapevano, in quel momento, che uno di questi sandali, chiamato Agobía, era stato portato lì da un avvoltoio seicento anni prima.

L’ecologista Antoni Margalida ha estratto non solo il sandalo, ma anche numerosi altri oggetti umani, vecchi e nuovi, dal nido abbandonato. Gli avvoltoi, come molti rapaci, tendono a riutilizzare i nidi di generazione in generazione. Questo fenomeno è documentato in studi che evidenziano la profondità di alcuni nidi, come quello di un’aquila reale, che è stato registrato a venti piedi.

Il sandalo Agobía non è l’unico ritrovamento interessante: tra gli oggetti c’erano strumenti, un pezzo di cesta, un frammento di cuoio di pecora colorato e persino un corno intagliato di capra montana. Tra gli elementi trovati c’era anche una freccia, probabilmente usata al posto di un ramo o rimasta impigliata in un animale che l’avvoltoio aveva portato al nido.

Margalida ha spiegato che i materiali sono ben conservati nel tempo, grazie all’ecosistema della grotta che ha impedito l’erosione degli oggetti. Lo studio dei nidi degli avvoltoi barbuti può rivelare informazioni importanti su perché questi uccelli siano scomparsi da alcune aree.

In aggiunta, i ricercatori hanno trovato gusci d’uovo e piume che potrebbero contenere tracce di composti tossici, noti per essere dannosi per avvoltoi e uccelli scavenger. Il gruppo ha in programma di continuare l’analisi di questi materiali per scoprire ulteriori dettagli.