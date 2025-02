Scoperta di un Nuovo Coronavirus in Cina: Origine dai Pipistrelli e Rischio di Contagio per l’Uomo

Un team di scienziati cinesi ha scoperto un nuovo coronavirus proveniente dai pipistrelli, simile al Covid-19, in grado di infettare l’uomo attraverso lo stesso recettore cellulare. Sebbene il rischio di trasmissione tra esseri umani sia considerato inferiore a quello del Covid-19, gli esperti avvertono della necessità di monitorare costantemente il virus per prevenire potenziali focolai. La virologa Shi Zhengli, nota per le sue ricerche sui coronavirus dei pipistrelli, ha guidato il team nella scoperta del virus, che appartiene al sottogenere dei merbecovirus, incluso il virus della Sindrome respiratoria mediorientale (Mers). I ricercatori affermano che, anche se il virus può infettare cellule umane e tessuti coltivati, la sua capacità di trasmissione è significativamente inferiore rispetto al Covid-19. Tuttavia, c’è preoccupazione che possa adattarsi meglio all’uomo, aumentando il rischio di infezioni interspecie.

A differenza del Covid-19, il nuovo coronavirus ha una minore efficienza nell’attecchire all’uomo, limitando la potenzialità di diffusione rapida. Sperimenti condotti hanno mostrato che non infetta efficacemente le cellule umane, ma riesce a legarsi ai recettori ACE2 di altri mammiferi. Nonostante il rischio di emergere nella popolazione umana non debba essere esagerato, gli esperti evidenziano la maggiore capacità di infezione interspecie rispetto a lignaggi precedenti. Nel frattempo, l’Italia ha aggiornato il suo piano pandemico per affrontare nuove minacce sanitarie, introducendo misure preventive e potenziando i controlli sugli animali selvatici, specialmente i pipistrelli, che sono serbatoi naturali di coronavirus.