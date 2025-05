Scoperta del Gigante Fossile: Un’Eredità Preistorica

Il 18 aprile è stata annunciata la scoperta di un fossile di mosasauro nel Mississippi, riportata dalla pagina Instagram del Mississippi Department of Environmental Quality (@mississippideq). Questo ritrovamento è avvenuto in un fiume vicino a Starkville, nella contea di Oktibbeha. La vertebra rinvenuta risale al Cretaceo superiore e appartiene a un esemplare noto come Mosasauro Hoffmanni, uno dei più grandi predatori marini di sempre, con un peso stimato di oltre 900 chilogrammi e una lunghezza di 9-15 metri.

Il mosasauro, soprannominato “drago di mare” o “lucertola del fiume Mosa”, abitava antiche acque tropicali. Questo fossile rappresenta un’importante traccia per i paleontologi, che lo stanno attualmente esaminando. Il fossile sarà probabilmente esposto nel Museo di Scienze Naturali di Jackson, nel Mississippi, seguendo la prassi di simili scoperte precedenti.

