Scoperta a Pompei: Un Imponente Complesso Termale Privato

A Pompei è stato scoperto un eccezionale complesso termale all’interno di una domus privata, associato a un grande salone per banchetti, simile a quelli descritti da Gaio Petronio Arbitro nel “Satyricon”. L’annuncio è stato fatto dal direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, e il ritrovamento è avvenuto nel cantiere di scavo nell’insula 10 della Regio IX.

Il complesso termale recentemente scoperto a Pompei è tra i più grandi conosciuti nelle domus pompeiane. Occorre menzionare alcune altre rare esempi di tali dimensioni nel sito, come le terme dei Praedia di Giulia Felice e quelle della Casa del Labirinto. Il complesso include calidarium, tepidarium, frigidarium e spogliatoio, con una capacità di accoglienza che poteva arrivare fino a 30 persone, come indicato dalle panchine presenti.

Particolarmente impressionante è la sala fredda, che presenta un peristilio di 10 x 10 metri con una grande vasca al centro. La scelta di situare il complesso termale vicino al triclinio suggerisce che la residenza fosse progettata per eventi conviviali e per la celebrazione di banchetti fastosi, il cui scopo sociale andava oltre il privato.

Zuchtriegel ha spiegato che la connessione diretta tra gli spazi termali e la sala conviviale indica che la dimora romana poteva fungere da palcoscenico per eventi che miravano a ottenere consenso elettorale, promuovere candidature o semplicemente affermare lo status sociale del proprietario. I banchetti rappresentavano quindi occasioni importanti, non solo per il diletto, ma anche per la costruzione di relazioni politiche e sociali.

Inoltre, il direttore ha messo in evidenza come ogni dettaglio fosse funzionale a creare uno “spettacolo” centrato sulla figura del proprietario stesso. Le pitture di III stile, che presentano temi legati alla guerra di Troia e rappresentazioni di atleti nel peristilio, contribuivano a creare un’atmosfera di cultura e diletto associata all’ideale greco.

Questo ritrovamento non solo arricchisce la comprensione delle pratiche sociali e culturali dell’epoca, ma mette anche in luce la complessità e la ricchezza della vita quotidiana a Pompei.