Scooty, il cane disabile stringe amicizia con Waytt e gli salva la vita VIDEO

Il cane disabile Scooty incontra il condannato Waytt e stringe amicizia con lui salvandogli la vita e trasformando anche la sua.

Salvato dalla possibilità di essere soppresso, grazie al suo fatidico incontro con Scooty e la sua padroncina, il quattro zampe Waytt ha potuto archiviare definitivamente il suo tragico destino iniziando una nuova vita. La donna, residente a San Diego – in California – condivide ad oggi la sua quotidianità con il dolce Scooty, rimasto paralizzato tempo fa in Messico a causa di un incidente stradale che aveva compromesso i suoi due arti posteriori.

Scooty e Waytt, il cane disabile stringe amicizia con lui e gli salva la vita – VIDEO

Wyatt è stato ritrovato dalla padroncina di Scooty in un rifugio per animali mentre si trovava in una situazione di estrema difficoltà. Lo stesso accadde, di fronte ai suoi occhi – tempo addietro – per il coraggioso Scooty. Entrambi, in bilico tra la vita e la morte, sono stati tratti in salvo e adottati dalla donna, che ha scelto su due piedi di dar loro una seconda possibilità.

La padroncina di Scooty – orgogliosa della salvifica amicizia venutasi presto a instaurare tra i due teneri esemplari accolti nella sua abitazione – ama raccontare quelle che sono le loro adorabili avventure, condividendo filmati e immagini che li riguardano sul celebre profilo Instagram @super_scooty.

Woman arrives at the shelter just in time to save the most amazing dog’s life💛 Keep up with them on Instagram: https://t.co/nbKFozIKAQ. pic.twitter.com/KBCtTmD8mH — The Dodo (@dodo) September 28, 2022

Scooty è miracolosamente sopravvissuto all’impatto con un camion in corsa quando era soltanto un cucciolo, da allora la donna si prendere cura di lui. Il rapporto di Scooty con Waytt pare abbia contribuito notevolmente – in questi mesi – a incrementare il suo buon umore, potendo finalmente beneficiare della presenza di un compagno di giochi che – non importa quanto lontano possa andare – resta sempre al suo fianco.

“La mia piccola anima gemella impertinente“, recita pertanto la didascalia ad uno degli ultimi video comparsi su IG – e ultimamente repostati anche dalla pagina Twitter di “The Dodo”.

Il divertente filmato mostra Scooty correre felicemente in spiaggia. Il fido, grazie al suo supporto a due ruote, donatogli dalla sua padroncina, vede ora quasi del tutto minimizzate le problematiche legate alla sua disabilità.