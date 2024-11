Scooter in Aumento a Lecce: Investito Carabiniere al Punto di Controllo, Motociclista Arrestato

Un incidente drammatico si è verificato lunedì 18 novembre a Taviano, in provincia di Lecce, dove un carabiniere di 46 anni, Andrea Accogli, è stato investito da uno scooter condotto da un minorenne di 16 anni. Il giovane, mentre effettuava manovre spericolate e impennava il veicolo, si stava muovendo a alta velocità lungo la strada provinciale che collega Taviano a Gallipoli. Il carabiniere stava alzando la paletta per fermare un veicolo quando è stato colpito dal maxi-scooter.

L’impatto ha fatto cadere Accogli a terra, causando un trauma cranico e la perdita di conoscenza. I colleghi presenti sul posto hanno immediatamente prestato soccorso, seguiti dal personale sanitario del 118, che ha trasportato il carabiniere in codice rosso all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Nonostante la gravità delle ferite, i medici hanno confermato che le condizioni di Accogli non destano preoccupazioni per la vita e lo tengono sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Il minorenne, residente in zona, è stato immediatamente fermato dai militari presenti, e lo scooter è stato posto sotto sequestro. La posizione del giovane è ora oggetto di indagine da parte dell’autorità giudiziaria.

Sulla scena dell’incidente sono intervenuti anche agenti della Polizia Locale di Taviano, che hanno condotto rilievi tecnici per analizzare la dinamica dei fatti. Ulteriori controlli saranno effettuati per verificare eventuali illeciti sia nella condotta del motociclista che nella regolarità del veicolo utilizzato.

La comunità locale è stata scossa dall’incidente, considerato che il vicebrigadiere Accogli è ben conosciuto non solo per il suo lavoro nell’Arma, ma anche per il suo talento musicale come trombettista nella banda dei Carabinieri. Questo drammatico evento ha sollevato preoccupazioni e discussioni sulla sicurezza stradale e sulle manovre spericolate, specialmente tra i giovani guidatori.