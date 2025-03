Sconvolta dalla reazione sinistra su Ventotene

“Ventotene? Non ho insultato nessuno”. È quanto ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando le polemiche dopo la lettura del Manifesto di Ventotene alla Camera. Meloni ha espresso stupore per le reazioni suscitate, sostenendo che la sinistra stia perdendo il senso della misura. Ha puntualizzato di non aver insultato nessuno, ma che è stata lei a sentirsi offesa dagli insulti ricevuti. Ha inoltre evidenziato come alcuni passaggi del manifesto riflettano una visione della sinistra moderna che considera il popolo incapace di autodeterminarsi.

Riguardo all’Ucraina, Meloni ha ribadito il sostegno italiano per una pace giusta e duratura, proponendo estensioni difensive dell’articolo 5 della NATO come soluzione a lungo termine. Si è mostrata preoccupata per le possibili conseguenze di dazi americani sulle merci europee, raccomandando cautela nella risposta per evitare effetti inflattivi e una contrazione della crescita economica.

In tema di difesa, ha chiarito che l’Italia non chiude ai prestiti per spese militari, ma necessita di maggiori dettagli sui meccanismi. Ha sottolineato che le garanzie europee richieste non sono eurobond e ha proposto un’iniziativa per garantire investimenti privati nel settore della difesa.

Meloni ha anche parlato della questione dei rimpatri, sostenendo un nuovo regolamento che prevede hub nei Paesi terzi per l’elaborazione delle richieste di asilo e l’importanza di una lista europea di Paesi sicuri. Infine, ha confermato la sua intenzione di recarsi alla Casa Bianca, sebbene non abbia specificato la data. Discorrendo di competitività, ha elogiato l’impegno dell’UE nel ridurre oneri burocratici e ha accolto positivamente misure rivolte al settore automotive.