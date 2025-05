Scontro TV: Eleonora Daniele vs Avvocato Benvenuto

Tensione alta nello studio di Storie Italiane tra Eleonora Daniele e l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della testimone che ha riportato confidenze tra Chiara Poggi e Stefania Cappa. Durante l’episodio di giovedì 22 maggio, la conduttrice ha interrogato Benvenuto sulle nuove indiscrezioni, ma la risposta del legale è stata molto incisiva.

Benvenuto ha sottolineato di rispettare il segreto istruttorio, dichiarando: “Non sono io la fonte”, rispondendo a Daniele che aveva menzionato la circolazione di informazioni riservate ai media. La discussione è diventata accesa quando l’avvocato ha accusato Daniele di insinuare falsità, ribadendo di non aver fatto dichiarazioni riservate.

Il legale ha anche evidenziato che la sua assistita ha messo per iscritto le confidenze ricevute e che queste sono state segnalate alla Procura di Pavia, attualmente impegnata nelle indagini su Andrea Sempio e Alberto Stasi per omicidio di concorso. Benvenuto ha affermato di aver verificato la credibilità della testimone, considerandola necessaria per la ricostruzione dei fatti.

Il dibattito si è intensificato con scambi di accuse riguardo alla professionalità; Benvenuto ha etichettato le domande di Daniele come maleducate e manipolative. La conduttrice ha difeso la legittimità delle sue domande, ma l’avvocato ha insistito sul fatto che i suoi interrogativi fossero inappropriati. Alla fine, Daniele ha interrotto il collegamento, affermando di non accettare la maleducazione. Questo momento ha generato reazioni sui social media.

