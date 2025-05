Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara a Ballando

Un acceso confronto in diretta ha caratterizzato l’ultima puntata di Sognando Ballando, programma condotto da Milly Carlucci, dove la giurata Selvaggia Lucarelli ha criticato la concorrente Wanda Nara. L’argentina, tornata in gara dopo la vittoria del 2023, ha danzato con Chiquito, ma la prestazione ha suscitato delusione tra il pubblico.

Lucarelli ha accusato Nara di non impegnarsi a sufficienza, sostenendo che ciò abbia penalizzato il suo maestro di ballo. Wanda ha spiegato di aver potuto provare solo poche ore prima della performance, a causa di impegni a Milano. La giurata ha replicato sottolineando che Nara è una persona fortunata e avrebbe dovuto dare maggiore supporto a Chiquito.

La serata di Wanda è stata particolarmente emotiva, culminata in un momento di commozione durante la visione di un video che ripercorreva i suoi momenti in trasmissione e la sua famiglia. Ha accennato al recente divorzio da Mauro Icardi, lamentandosi di non aver più la coppa vinta nel programma, affermando che il trofeo è rimasto con l’ex marito.

Successivamente, Lucarelli ha ulteriormente criticato Wanda su Instagram, suggerendo di smettere di usare i media per lamentarsi e di permettere alle sue figlie di avere un rapporto sereno con il padre. La tensione tra le due protagoniste del programma resta alta, alimentando la polemica tra commenti e reazioni sui social media.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it