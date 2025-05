Scontro tra Chiara Ferragni e il giornalista Dessì

Chiara Ferragni ha avuto un acceso confronto con il giornalista Michel Dessì di Mediaset durante un evento organizzato da Codacons per sensibilizzare sulla violenza contro le donne e l’omotransfobia. Inizialmente, le domande di Dessì erano state ben accolte, con Ferragni che ha sottolineato la sua “pace” con l’associazione dei consumatori. Tuttavia, quando le domande hanno toccato questioni aziendali riguardanti le sue imprese, la situazione si è intensificata.

Ferragni ha ribadito che si trovava all’evento per parlare di violenza sulle donne e ha rifiutato di rispondere a domande sul suo privato o sulle sue aziende, invece annunciando che avrebbe comunicato le sue novità attraverso i social. Ha espresso disappunto per le domande fuori tema e ha criticato il contesto in cui sono state poste, definendo poco professionale essere seguita da un gran numero di persone in un evento così delicato.

In aggiunta, Ferragni ha sottolineato la sua posizione riguardo ai giornalisti, affermando di aver risposto solo alle domande pertinenti. Ha anche difeso il ruolo dei suoi bodyguard, affermando che non mettono le mani addosso a nessuno e concludendo che le sue azioni parlano per lei e per i suoi valori, senza necessità di ripulire la sua immagine.

Fonte: www.virgilio.it