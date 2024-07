Scontro tra Britney gli Osbourne: la Spears li manda a quel paese

Nell’ultimo episodio del loro podcast, gli Osbourne hanno parlato anche di Britney Spears. Ozzy Osbourne si è lamentato dei balletti che la principessa del pop fa su Instagram: “Sono così stufo di guardare i video in cui Britney gira e balla su Instagram. Ogni santo giorno lo fa”. Subito dopo è intervenuta anche la figlia Kelly: “Mi dispiace per lei, è triste, molto, molto triste“. Sharon è stata più coincisa: “È straziante, poverina“. Questi commenti sono arrivati all’orecchio di Britney, che non l’ha presa affatto bene e infatti è iniziato lo scontro. La cantante di Gimme More poche ore fa ha pubblicato un bel post in cui ha gentilmente invitato gli Osbourne ad andare a quel paese.

“Ci sono persone incredibilmente crudeli che parlano dei contenuti altrui su Instagram etichettandoli come non adatti. C’è chi dice che è triste che io mi metta a ballare ogni giorno sui social. Numero 1: non ballo quasi mai, numero 2: non sono affatto una poveretta.

La scorsa settimana ho tenuto un corso di danza per degli adolescenti, alcuni ragazzi erano considerati troppo magri e alcuni erano troppo grossi. So cosa vuol dire essere giudicata, quindi per me è una cosa folle farlo.

Invece penso che sia importante aiutarsi a vicenda senza giudicare, ma facendo crescere le nostre anime. È bello vedere gli altri fare lezioni di pittura, lezioni di danza, voi cosa avete visto ultimamente? Cosa farete per aiutare qualcuno e dare vita ai suoi sogni? Oppure vogliamo essere come certi odiatori che dicono anche a me che non pubblico contenuti appropriati e che sono triste?

Ma per fortuna non sono tutti hater, ci sono persone che aiutano gli altri e hanno buone intenzioni e che non mettono in imbarazzo o demoralizzano gli altri. Personalmente credo che mostrare le proprie vulnerabilità e fragilità sia bello, ma nel mondo in cui viviamo, dove le persone possono essere incredibilmente crudeli, devi stare estremamente attento a chi permetti di entrare nella tua cerchia e nel tuo cuore!

Vorrei dire agli Osbourne qual è la famiglia più noiosa dell’umanità. Cordialmente, andate a fare in c**o!”.