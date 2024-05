Scontro tra auto e scooter, Mariagrazia Brovelli è morta sul colpo: aveva solamente 21 anni

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo. Ad avere la peggio, purtroppo una ragazza di soli 21 anni, chiamata Mariagrazia Brovelli. Nello scontro con il veicolo, è deceduta praticamente sul colpo.

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari ed anche le forze dell’ordine. Questi ultimi, dopo aver preso i rilievi del caso, al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità, anche per capire come è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 maggio. Precisamente lungo la strada provinciale 69, che si trova nel comune di Brebbia, nella provincia di Varese. La ragazza di soli 21 anni, era alla guida del suo scooter ed al momento non è ancora chiaro dove era diretta, se a casa o se era appena uscita.

Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile. Per cause che adesso sono al vaglio delle forze dell’ordine, la giovane nel momento in cui stava entrando in un’area di rifornimento di un distributore di benzina, si è scontrata frontalmente contro una Lancia Y. In pratica Mariagrazia Brovelli è finita contro il vetro anteriore del veicolo, con alla guida una donna di 44 anni.

Il decesso straziante di Mariagrazia Brovelli dopo lo scontro con la macchina

Un soccorritore ed un’infermiera, che hanno purtroppo assistito al triste incidente stradale, si sono subito fermati ed hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita della 21enne. In attesa dei sanitari, l’hanno rianimata a lungo.

Alla fine però, nonostante i loro disperati tentativi e l’arrivo dell’elisoccorso, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso della ragazza. A nulla sono servite le loro manovre di rianimazione.

La notizia di questa scomparsa ha iniziato a circolare da subito nel comune di Angera, in cui viveva con la sua famiglia. Infatti sono tante le persone che in queste ore la stanno ricordando con un messaggio di affetto e di cordoglio sui social. L’hanno descritta con una giovane con tanti sogni nel cassetto e con una grande passione per le moto.