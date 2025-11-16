Scontro su sanatoria edilizia, le opposizioni attaccano in Italia

C’è un acceso dibattito sulla proposta di sanatoria avanzata da Fratelli d’Italia riguardo all’edilizia. Si tratta di un emendamento alla manovra che riapre i termini del condono del 2003, ma la sua approvazione dipende ancora dai necessari passaggi tecnici e politici. Le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, hanno subito lanciato critiche. Elly Schlein accusa Fratelli d’Italia di favorire chi ha violato le regole, danneggiando coloro che le rispettano.

Tuttavia, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha messo in discussione l’atteggiamento opportunistico delle opposizioni, evidenziando che mentre si oppongono al condono edilizio, invocano anche sanatorie per i migranti irregolari. Piantedosi ha chiesto perché si accusino i condoni edilizi di essere problematici, mentre si chiedono sanatorie per le irregolarità di soggiorno. Ha definito i condoni come un modo per regolarizzare situazioni pregresse e ha sostenuto che sarebbe logico consentire ai cittadini campani quello che è stato permesso in altre regioni.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, e Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito, hanno sottolineato che Forza Italia ha già proposto in passato misure per affrontare il mancato recepimento del condono del 2003 in Campania. Cirielli ha aggiunto che la sinistra, in particolare Bassolino, è responsabile del mancato accesso dei campani al condono, affermando che ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale come illegittimo.

Nel frattempo, le opposizioni continuano a criticare il governo, accusando il centrodestra di pratiche di voto di scambio, come ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia Viva.