Scontro Ranucci-Garante, nuova polemica sulla multa a Report

Si registra un nuovo conflitto tra Sigfrido Ranucci e il Garante per la Privacy, in seguito alla multa di 150mila euro comminata all programma Report. Un video trasmesso su Rai3 ha mostrato Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, entrare nella sede di Fratelli d’Italia. Questo episodio è avvenuto il giorno prima della sanzione, relativa alla trasmissione di una telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini riguardante un caso di inchiesta.

Ranucci accusa l’Autorità di agire su interventi politici, mentre il Garante difende la propria indipendenza, affermando che tutte le procedure sono state rispettate. Corsini, dal canto suo, respinge le insinuazioni di pressioni esterne, sottolineando che le decisioni del Garante si basano su fatti oggettivi. Ghiglia ha spiegato di aver incontrato Bocchino per discutere di una presentazione di libri e ha confermato di aver incrociato Meloni, ma senza approfondire l’incontro.

Dopo la diffusione del video, Ranucci chiede a Ghiglia di accettare un’intervista per chiarire la situazione. Nella stessa trasmissione, Ranucci ha anche parlato di un attentato subito una settimana fa, rivelando che il livello di sicurezza per lui è stato aumentato.

Le opposizioni ora sollecitano un’indagine sul comportamento di Ghiglia, accusandolo di conflitto di interesse per la sua visita a Fratelli d’Italia prima della multa. Anche membri del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra stanno richiedendo audizioni e chiarimenti. Dalla maggioranza, il senatore Della Porta ricorda che Ghiglia è stato eletto durante un governo precedente, quindi non rappresenterebbe direttamente l’attuale esecutivo.

Corsini interviene per affermare che le decisioni del Garante sono state necessarie, sottolineando la provenienza illecita dell’audio trasmesso da Report. Sottolinea che la libertà di informare non giustifica violazioni della dignità altrui.