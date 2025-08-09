Scontro politico in Calabria: maggioranza contro opposizione

Lo scontro politico in Calabria si intensifica all’interno del Consiglio regionale, con crescenti tensioni tra maggioranza e opposizione. Recentemente, i consiglieri di centrosinistra Mimmo Bevacqua, Davide Tavernise e Antonio Lo Schiavo hanno tenuto una conferenza stampa, provocando una reazione immediata e aspra da parte della maggioranza.

La consigliera di Forza Italia, Pasqualina Straface, ha definito l’intervento dei tre come “fantozziano”, paragonando le loro affermazioni a quelle del personaggio di Filini, noto per la sua goffaggine. Secondo Straface, nonostante i tentativi dell’opposizione di chiarire la situazione, continuerebbero a “brancolare nel buio”, mostrando difficoltà nell’interpretare correttamente le norme regionali.

Straface ha ribadito che lo Statuto regionale è evidente e privo di ambiguità, criticando l’opposizione per la presunta disinformazione e per il disprezzo nei confronti della popolazione calabrese. Ha sostenuto che il dibattito dovrebbe essere improntato a un confronto serio e responsabile, piuttosto che trasformarsi in una “commedia grottesca”.

Questo scambio di battute evidenzia un clima politico sempre più teso in vista delle importanti scadenze istituzionali previste per l’autunno. Resta da vedere se le polemiche attuali si tramuteranno in discussioni sui contenuti delle questioni sollevate.