Scontro politico a Trieste sulla migrazione

Nuovo scontro politico sul tema migranti, accoglienza e sicurezza a Trieste. Maria Luisa Paglia, segretaria del Partito Democratico, ha attaccato Roberti affermando che c’è un’assenza di politiche pubbliche, con la vita appesa tra la vita e la morte. Questo scontro si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione dei migranti e sulla sicurezza nella città di Trieste. Maria Luisa Paglia ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di politiche efficaci in questo ambito, sottolineando le conseguenze negative che ciò potrebbe avere sulla vita delle persone. Il tema della gestione dei migranti e della sicurezza pubblica rimane una questione molto dibattuta a Trieste.

