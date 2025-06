Scontro Politico a Bisceglie: Papagni Risponde a Spina

Lo scontro politico a Bisceglie si intensifica con la recente polemica tra esponenti di diversi partiti. La questione è emersa dopo le dichiarazioni di Francesco Spina, consigliere comunale di Azione, alle quali ha risposto con fermezza Giovanni Papagni, segretario di Sinistra Italiana Bisceglie.

Papagni ha contestato le affermazioni di Spina riguardo a presunte ambiguità politiche e alla sua ricostruzione di un governo condiviso tra Avs, Partito Democratico e Forza Italia. Sottolineando che Sinistra Italiana è stata fondata solo sei mesi fa, Papagni ha definito infondate le accuse di Spina e ha criticato la sua attitudine nel tentativo di attribuire responsabilità politiche a forze non controllabili. Inoltre, ha suggerito che l’inquietudine di Spina derivi dall’attivismo recente di Sinistra Italiana, che ha proposto misure come l’introduzione del salario minimo e l’esposizione della bandiera palestinese su Palazzo San Domenico. Papagni ha invitato Spina a tornare a una discussione sui problemi concreti dei cittadini, ribadendo che Sinistra Italiana non si farà influenzare o guidare da nessuno. In un tono critico, ha anche messo in discussione la coerenza politica di Spina, elencando i vari partiti da lui attraversati, definendo il suo intervento “una sceneggiata” volta a screditare la voce di un’opposizione indipendente.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: buonasera24.it