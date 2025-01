Scontro non giova a nessuno

La premier Giorgia Meloni ha risposto alle preoccupazioni degli Stati Uniti sui dazi, sottolineando l’importanza del dialogo e della ricerca di soluzioni equilibrate. Nel 2023, l’Europa ha registrato un surplus commerciale di oltre 150 miliardi con gli Stati Uniti, una situazione storica che non è iniziata con Trump. Meloni ha riconosciuto il punto di vista americano, parallelo a quanto l’Europa osserva nei confronti della Cina. Ha spiegato che, includendo il commercio dei servizi, gli Stati Uniti avrebbero un surplus di circa 100 miliardi, evidenziando come le due economie siano interconnesse e complementari, pertanto uno scontro risulterebbe controproducente.

Durante la sua missione in Arabia Saudita, Meloni ha espresso sostegno per l’ingresso dei sauditi nel Gcap, sottolineando la necessità di preparare le capacità industriali della difesa. Ha risposto alle critiche dell’opposizione sulla coerenza della sua politica nei confronti di bin Salman, chiarendo che l’Italia e l’Arabia Saudita hanno un interesse comune nel rafforzare accordi strategici in settori come energia, affari africani e difesa. Meloni ha ribadito che le sue posizioni non sono cambiate e ha sottolineato l’importanza di evitare proselitismo in Europa.

Ha concluso affermando che le visite all’estero non sono semplici formalità, ma occasioni per ottenere risultati concreti per l’Italia. La sua visita in Arabia Saudita mira a elevare la collaborazione a un partenariato strategico, in linea con un focus governativo sul Mediterraneo allargato, dove le nazioni del Golfo giocano un ruolo centrale.