Scontro mortale in A1 tra Anagni e Ferentino, padre e figlio muoiono

Incidente mortale oggi, sabato 3 maggio, sulla A1 in provincia di Frosinone, tra Anagni e Ferentino. Alle 15, al km 614 in direzione sud, due auto si sono tamponate per cause ancora da stabilire. Un’intera famiglia di origini nigeriane era coinvolta nel sinistro. Sul colpo sono morti un uomo di 40 anni e suo figlio di 8 anni. La madre, anch’essa di 40 anni, e l’altra figlia di 5 anni, hanno riportato gravi ferite e sono state trasferite in ospedale in elicottero. Il conducente dell’altro veicolo, un uomo originario di Caserta, è rimasto illeso ed è stato portato al pronto soccorso di Frosinone per accertamenti tossicologici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Attualmente, il tratto di strada è chiuso al traffico, creando una coda di 5 km verso Napoli.