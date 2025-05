Scontro Italia-Francia: Meloni e Macron su Ucraina

A Tirana, durante il vertice della Comunità Politica Europea, si è riunita la Coalizione dei Volenterosi a sostegno dell’Ucraina, che ha visto la partecipazione di quattro leader europei con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’assenza della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha suscitato polemiche, soprattutto da parte delle opposizioni italiane. Meloni ha scelto di rimanere alle tavole rotonde della Cpe, a pochi passi dai leader europei, per evitare di impegnarsi in discussioni che potessero implicare l’invio di truppe italiane in Ucraina.

Al termine del vertice, la premier ha ribadito che l’Italia non è disponibile a inviare forze in Ucraina, affermando che “non avrebbe senso partecipare a formati con obiettivi che non condividiamo”. In risposta, Emmanuel Macron ha chiarito che non si era discusso di invio di truppe né durante l’incontro a Tirana né in quello precedente a Kiev, sottolineando che il focus rimane sul cessate il fuoco.

Despite the tensions, i quattro leader europei hanno espresso un’alleanza rinnovata con il presidente statunitense Donald Trump riguardo all’Ucraina, dichiarando l’importanza di mantenere l’unità fra i partner europei e americani. Meloni, pur non partecipando direttamente, ha comunque lodato l’eroismo del popolo ucraino e ha condannato l’assenza di Putin dai colloqui di pace a Istanbul. Le sue dichiarazioni hanno innescato critiche da parte dei leader dell’opposizione, che l’hanno accusata di marginalizzazione sulla scena internazionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it