Scontro Instagram tra Oriana e Nikita: il dramma VIP svelato!

Nel mondo del gossip, le tensioni tra celebrità possono esplodere in qualsiasi momento, e l’ultimo scontro tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon non fa eccezione. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono trovate al centro di una burrascosa polemica social, proprio mentre si avvicina il lancio della nuova edizione del reality.

Il tutto è cominciato quando Oriana ha postato un video in palestra, lasciando intendere di avere un “segno” per colpa di Nikita. La frase è stata interpretata come una provocazione nei confronti della Pelizon, che non ha tardato a rispondere. In un episodio su TikTok, Nikita ha messo in evidenza il comportamento di Oriana, ironizzando sulla sua scarsa memoria riguardo ai nomi: “Dopo sette mesi insieme non ti ricordi il mio nome?”, ha detto, lasciando intendere che il suo dinamico passato sentimentale avrebbe potuto influenzare la situazione.

Nella sua lunga risposta, Nikita non si è risparmiata nel lanciare frecciatine. Ha scherzato sul corpo di Oriana e la sua presenza sui social, augurandole di continuare a pubblicare contenuti per aumentare la sua popolarità. “Grazie per avermi ispirata a scrivere una canzone”, ha concluso, lasciando intendere che la rivalità tra le due è ben lontana dall’essere risolta.

Ora i fan attendono con trepidazione l’inizio della nuova stagione del Grande Fratello, pronti a scoprire se ulteriori tensioni emergeranno tra le nuove edizioni e i protagonisti legati alla famosa casa.