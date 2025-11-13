Scontro infuocato tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro a Ballando

Un acceso confronto tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro ha scosso il mondo di “Ballando con le Stelle”. La presidente della giuria ha risposto alle critiche mosse da Todaro durante la sua partecipazione a “La Volta Buona”. L’ex maestro ha contestato i voti assegnati dalla coreografa ai concorrenti, suggerendo che, in quanto esperta, dovrebbe essere un’influenza positiva sugli altri giudici, invece di subire la loro influenza negativa.

Carolyn Smith, dopo aver appreso le dichiarazioni di Todaro, ha pubblicato un post su Instagram carico di indignazione. Ha iniziato dicendo che non intendeva umiliare nessuno, ma ha fatto notare come alcuni cerchino solo visibilità. Ha ribadito di aver sempre lavorato con professionalità e rispetto, citando una frase di Selvaggia Lucarelli nel suo intervento finale, sottolineando la volontà di ignorare chi la critica.

Pur non citando Todaro direttamente, le sue parole erano chiaramente rivolte a lui. Nel frattempo, Todaro, ospite di Caterina Balivo, aveva già espresso il suo disappunto riguardo alla valutazione di Filippo Magnini e Nancy Brilli. Secondo lui, Magnini, che considerava il migliore della puntata, avrebbe meritato un voto più alto. Ha inoltre criticato la giuria, affermando che dovrebbero essere più professionali.

Raimondo si è spinto oltre, affermando che la presidente non dovrebbe farsi influenzare dagli altri giudici, ma piuttosto guidarli. Ha concluso la sua analisi con la convinzione che i voti espressi non fossero giustificati, in particolare nei confronti di Magnini e Brilli. La polemica, quindi, continua a infiammare il dibattito intorno al talent show.