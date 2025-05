Scontro Infuocato tra Bocchino e Jebreal su Israele

Sabato 24 maggio, il talk show politico Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi, ha visto un acceso scontro tra Italo Bocchino e Rula Jebreal, incentrato sull’escalation militare nella Striscia di Gaza. Durante il dibattito, Bocchino ha accusato Jebreal, giornalista di origine palestinese con passaporto israeliano, di antisemitismo, in particolare in relazione al titolo del suo nuovo libro, Genocidio.

Il dibattito ha preso una piega accesa quando Bocchino ha sostenuto che Jebreal non ha mai riconosciuto il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. La giornalista ha risposto con indignazione, sottolineando la sua identità israeliana e la propria legittimità a difendere il suo governo. Bocchino ha poi criticato la scrittrice per non aver condannato alcuni episodi di antisemitismo avvenuti in Italia.

La tensione è aumentata quando Jebreal ha reagito furiosamente alle accuse di Bocchino, sottolineando che molte persone della sua famiglia sono state perseguitate dal nazismo. Nonostante i tentativi di Sommi di riportare la discussione su toni più civili, il conflitto è continuato. Jebreal ha affermato di aver condannato Hamas in più occasioni, sostenendo che i crimini debbano essere processati anziché attribuire sterminio a interi gruppi. La puntata ha rivelato il forte divario di opinioni e l’intensità delle emozioni legate al tema del conflitto israelo-palestinese.

