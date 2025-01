Scontro in Parlamento, ultime notizie

Il governo di Giorgia Meloni è al centro di uno scontro politico e giudiziario a causa dell’inchiesta sul caso Almasri, che ha portato all’accusa di peculato e favoreggiamento nei confronti della premier e di altri esponenti del governo. Le opposizioni hanno annunciato il blocco dei lavori in Parlamento fino a quando Meloni non chiarirà in Aula, interpretando l’atto della Procura come un tentativo di condizionare il dibattito politico in un momento cruciale per la riforma della separazione delle carriere. Meloni ha scelto la senatrice leghista Giulia Bongiorno come legale, per difendere l’esecutivo e affrontare le accuse.

Nonostante l’inchiesta, Meloni si mostra determinata, affermando che il governo proseguirà il suo impegno per la sicurezza e l’interesse del Paese senza esitazioni. In un vertice a Palazzo Chigi, si discute la situazione migratoria, legata ai recenti arrivi dalla Libia e ai crimini commessi da Almasri. Alcuni membri del governo ritengono che la crisi possa tradursi in un aumento del consenso per Meloni e Fratelli d’Italia.

Le opposizioni, intanto, abbandonano l’Aula del Senato in segno di protesta e chiedono chiarimenti, mentre i lavori sono sospesi fino al 4 febbraio. Il ministro Luca Ciriani ha ribadito che il governo non ha intenzione di evitare il confronto, ma sta valutando le modalità di intervento. Fonti di Fratelli d’Italia puntualizzano che l’inchiesta ha avuto conseguenze politiche in un contesto inedito, senza voler andare allo scontro diretto. La riforma della giustizia continua, nonostante le problematiche giudiziarie, e l’esecutivo mantiene una linea di determinazione.