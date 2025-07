Scontro in Consiglio sui fondi per eventi culturali a Palermo

Il Consiglio comunale è stato protagoniste di un acceso dibattito riguardo ai finanziamenti destinati agli eventi culturali. Durante la discussione sulla seconda variazione di bilancio, le opposizioni hanno messo in luce un’inserzione di 250 mila euro per cinque manifestazioni, tra cui Sicilia Cabaret e Sicily for life – Gigi & Friends.

I fondi in questione provengono dalla Regione e devono essere inseriti in specifici capitoli di bilancio affinché il Comune possa utilizzarli. Nel corso della seduta, i gruppi di centrosinistra hanno proposto un emendamento per eliminare i finanziamenti per queste manifestazioni, ma la maggioranza di centrodestra ha impedito il voto, causando la chiusura della seduta per mancanza di numero legale. Questo ha portato a uno stop temporaneo per milioni di euro in trasferimenti esterni, inclusi fondi Pnrr e risorse regionali destinate ai cantieri di servizio.

In una nota, il Pd, M5s, Avs, Oso e gruppo Misto hanno criticato la maggioranza, sostenendo che l’ostruzione al voto mette a rischio progetti legati a servizi finanziati da fondi extracomunali. Hanno accusato la giunta di utilizzare i finanziamenti per eventi come merce di scambio politico, evidenziando un possibile clima di clientelismo.

Giuseppe Milazzo, presidente della commissione Bilancio di Fratelli d’Italia, ha risposto alle critiche, affermando che le opposizioni dovrebbero presentare prove concrete e sottolineando che le decisioni devono seguire le loro procedure legali. Ha ribadito l’importanza di rispettare le norme quando si tratta di l’iscrizione di finanziamenti nel bilancio comunale.