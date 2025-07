Scontro in Comune a Latina: crisi Abc e rifiuti da risolvere

Lo scontro politico a Latina continua a incentrarsi sulla gestione dell’Azienda dei beni comuni (Abc) e sulla raccolta dei rifiuti. Nelle ultime settimane, la situazione si è inasprita con un esposto inviato dai gruppi di opposizione alla prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella, riguardo alla mancata convocazione della commissione consiliare congiunta Bilancio e Ambiente, prevista per il 11 luglio.

Cesare Bruni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha risposto alle accuse sollevate dall’opposizione, definendole una polemica infondata. Secondo Bruni, la richiesta di un Consiglio monotematico sull’azienda speciale sarebbe stata impropria, in quanto le opposizioni avevano chiesto la presenza di numerosi soggetti esterni, rischiando di trasformare il Consiglio in un’assemblea senza controllo. Bruni ha sostenuto che simili discussioni non avrebbero portato a soluzioni utili per la raccolta dei rifiuti e che la revoca degli inviti fosse una scelta giustificata per preservare la dignità dell’organo consiliare.

In merito a presunte violazioni delle prerogative democratiche, Bruni ha ricordato che il centrodestra, durante il governo dell’opposizione, era stato escluso per oltre un anno e mezzo dalle conferenze dei capigruppo a causa di una gestione autoritaria. Ha aggiunto che il rispetto delle norme deve valere anche per le commissioni, sottolineando la necessità di funzionare con efficienza.

Infine, Bruni ha esposto il desiderio della maggioranza di approfondire seriamente le questioni legate all’azienda specializzata e al servizio di raccolta dei rifiuti, avvertendo che le polemiche strumentali ostacolano il progresso nella risoluzione dei problemi attuali.